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Güzel Doğan 42 yaşında,

Güzel Doğan 42 yaşında,
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Ambarcık mahallesinden Mehmet Doğan'ın gelini, Türkmen Ramazan Doğan'ın eşi, Hacı ve Muharrem Doğan'ın yengesi, Mehmet, Alparslan, Vildan, Hamidiye, Havva ve İrfan Doğan kardeşlerin annesi, Türkmen gelini Güzel Doğan vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar :

8 Ocak 2021 cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 545 646 02 74 Hacı Doğan

0 545 646 02 74 Muharrem Doğan

0 544 504 77 16 Ramazan Doğan


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Güzel Doğan 42 Yaşında
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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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