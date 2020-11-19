Günnur Aksoy 46 yaşında,

Akbayır mahallesinden olup Orhangazi mahallesinde ikamet eden Yaşar Aksoy'un eşi, Ali Osman ve İmmi Sevindir ailesinin kızı, Mükremin ve Feride Aksoy kardeşlerin annesi, Hatice Işık, Döndü Ergün, Erbaniye Yönder, Gazi Sevindir, Erol Sevindir, Aytül Doğuç ve Canan Kaynak kardeşlerin kardeşi, Eyüp Işık, Mahmut Yönder, Ahmet Ergün, Metin Doğuç ve Mustafa Kaynak'ın baldızı, Cuma ve Halil Yüksel'in yeğeni, Günnur Aksoy 19 Kasım 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Erol Sevindir evindedir.

Taziye için Telefonlar :

0 536 035 90 79 eşi Yaşar Aksoy

0 531 716 68 71 Gazi Sevindir

0 546 277 13 16 Erol Sevindir