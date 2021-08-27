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Güneş Şahin 82 yaşında

Güneş Şahin 82 yaşında
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Nurhak ilçesinden merhum Durmuş Hakkı ( Durmuş Ağa) ve merhume Münevver Şahin'in kızı; Kullar Mahallesinden eski CHP Meclis Üyesi Feyzullah Ali Şahin'in eşi; Dr. Durmuş Ali, Feyzi, Doç. Dr. Ethem Şahin, Münevver Güzelbaba, Elif Zedeli kardeşlerin annesi, merhum Doktor Durmuş Ali, Avukat Erol, Müfettiş Ali, Hüseyin, Hacı, Metin Şahin,  merhum Elif Gümüş, merhum Çiçek Zedeli, Navruz Gümüş, Bağdat Sağlam, Münevver Güneş, Sakine Per ve Elif Cimikoğlu kardeşlerin ablası,  Güneş Şahin vefat etmiştir.

Cenazesi 27 Ağustos 2021 Cuma günü ikindi namazından sonra Kullar Mahallesinde namazı kılınarak Kullar mezarlığına defnedilecektir.             

Kur'an-ı Kerim'i, Kullar Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.              

Taziye için Tel :

Oğlu Durmuş Ali Şahin 0532 205 79 46

Oğlu Feyzi Şahin        49 171 533 15 43

Oğlu Ethem Şahin         0533 723 37 31

Kardeşi Erol Şahin         0532 201 96 36

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