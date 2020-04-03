banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Günay Bozkuş 54 Yaşında

Günay Bozkuş 54 Yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Cumhuriyet mahallesinden Adnan Bozkuş'un eşi; Muharrem ve Güllü Koyuncu ailesinin kızı, Hal esnaflarından patatesci Süleyman, Gökhan, Mehmet ve Güllü Bozkuş kardeşlerin annesi 1 yıl önce yakalandığı kas erimesi hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 4 Nisan 2020 Cumartesi günü Cumhuriyet mahallesi Hz.Ali Caminde Öğle namazına mütakiben cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Hz.Ali cami yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Tel:
0 530 468 63 60 Eşi Adnan
0 541 510 55 58 oğlu Süleyman
0 532 581 18 27 oğlu Gökhan


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Günay Bozkuş 54 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.