Cumhuriyet mahallesinden Adnan Bozkuş'un eşi; Muharrem ve Güllü Koyuncu ailesinin kızı, Hal esnaflarından patatesci Süleyman, Gökhan, Mehmet ve Güllü Bozkuş kardeşlerin annesi 1 yıl önce yakalandığı kas erimesi hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 4 Nisan 2020 Cumartesi günü Cumhuriyet mahallesi Hz.Ali Caminde Öğle namazına mütakiben cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Hz.Ali cami yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Tel:
0 530 468 63 60 Eşi Adnan
0 541 510 55 58 oğlu Süleyman
0 532 581 18 27 oğlu Gökhan
Günay Bozkuş 54 Yaşında
03 Nisan 2020 Cuma 16:58
Cumhuriyet mahallesinden Adnan Bozkuş'un eşi; Muharrem ve Güllü Koyuncu ailesinin kızı, Hal esnaflarından patatesci Süleyman, Gökhan, Mehmet ve Güllü Bozkuş kardeşlerin annesi 1 yıl önce yakalandığı kas erimesi hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 4 Nisan 2020 Cumartesi günü Cumhuriyet mahallesi Hz.Ali Caminde Öğle namazına mütakiben cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.