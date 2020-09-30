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Gümüş Çoban 77 yaşında

Gümüş Çoban 77 yaşında
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Kabaktepe Mahallesi’nden Veli ve Hüsne Çoban ailesinin kızı, Osman Çoban’ın eşi, Akif, Baki, Veli, Ahmet, Servet, Hüsne, Meryem ve Hülya Çoban kardeşlerin annesi Gümüş Çoban, 27 Eylül Pazar günü vefat etmiştir.


Taziye için telefonlar:


0535 869 3132 oğlu Veli


0541 533 3112 oğlu Akif.


Yerel Manşetler
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Gümüş Çoban 77 Yaşında
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