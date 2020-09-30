Kabaktepe Mahallesi’nden Veli ve Hüsne Çoban ailesinin kızı, Osman Çoban’ın eşi, Akif, Baki, Veli, Ahmet, Servet, Hüsne, Meryem ve Hülya Çoban kardeşlerin annesi Gümüş Çoban, 27 Eylül Pazar günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
0535 869 3132 oğlu Veli
0541 533 3112 oğlu Akif.
Gümüş Çoban 77 yaşında
30 Eylül 2020 Çarşamba 06:19
Kabaktepe Mahallesi’nden Veli ve Hüsne Çoban ailesinin kızı, Osman Çoban’ın eşi, Akif, Baki, Veli, Ahmet, Servet, Hüsne, Meryem ve Hülya Çoban kardeşlerin annesi Gümüş Çoban, 27 Eylül Pazar günü vefat etmiştir.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Gümüş Çoban 77 Yaşında
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.