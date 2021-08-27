Gülten Nehir 60 yaşında
Söğütlü mahallesinden Kıbrıs Gazisi A.Ramazan namıyla anılan Ramazan Nehir’in eşi, Muharrem ve Raziye Doğan ailesinin kızı, Süleyman, Adem, Ramazan, Ahmet, Fatma Ve Kadir Nehir kardeşlerin annesi, Mevlüt Yıldırım’ın kayınvalidesi Gülten Nehir korona hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Ağustos 2021 cumartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar
0545 749 96 87 eşi Ramazan
0541 573 09 31 oğlu Adem