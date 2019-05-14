Durmuş Ali ve Döne Karabulut ailesinin kızı, Ufuk Sarı’nın eşi, Suzan, Gülseren, Gülderen, Adnan, Ayşe, Ahmet, Abdullah Karabulut kardeşlerin ablası Gülten Karabulut, 45 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Mayıs 2019 Salı günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Gökçek Sokak otogar arkasındaki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon 0531 954 9908 kardeşi Abdullah
Gülten Karabulut 45 yaşında
Gülten Karabulut 45 yaşında
14 Mayıs 2019 Salı 14:29
Durmuş Ali ve Döne Karabulut ailesinin kızı, Ufuk Sarı’nın eşi, Suzan, Gülseren, Gülderen, Adnan, Ayşe, Ahmet, Abdullah Karabulut kardeşlerin ablası Gülten Karabulut, 45 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Mayıs 2019 Salı günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Gökçek Sokak otogar arkasındaki hanelerinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağ olsun
Allah rahmet eylesin
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allahim rahmet eyleye mekani cenet eyleye