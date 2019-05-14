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Gülten Karabulut 45 yaşında

Gülten Karabulut 45 yaşında

Gülten Karabulut 45 yaşında

Durmuş Ali ve Döne Karabulut ailesinin kızı, Ufuk Sarı’nın eşi, Suzan, Gülseren, Gülderen, Adnan, Ayşe, Ahmet, Abdullah Karabulut kardeşlerin ablası Gülten Karabulut, 45 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Mayıs 2019 Salı günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi Gökçek Sokak otogar arkasındaki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon 0531 954 9908 kardeşi Abdullah

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Ismet yuksel 1 hafta önce

Allahim rahmet eyleye mekani cenet eyleye

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum

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Adem kanci 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Furkan KÖKSAL 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağ olsun

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sevda 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Yılmaz kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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