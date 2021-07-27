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Gülten Cura

Gülten Cura
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Emekli gardiyan Ejder Cura ve emekli ebe Hatice Cura’nın gelini, TKİ emeklisi Kemal Çevik ve Hatun Çevik’in kızları, Vakıfbank Müdürü Hüseyin Çevik, öğretmenler Akif Dut, Nurten Dut ve Ümmühan Mutlu kardeşlerin küçük kardeşleri, Burak Can Cura, Deniz Cura, Hatice Sena Cura ve Beren Cura'nın anneleri Gülten Cura beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çarşamba günü öğlen namazından sonra Elbistan Ulu camiinde kılınacak cenaze namazının ardından gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi, elmalı sokak, No:8 Kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:                                                Burak Can Cura, 0543 558 56 07

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