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Gülten Cura 37 yaşında

Gülten Cura 37 yaşında
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Emekli gardiyan Ejder Cura ve emekli ebe Hatice Cura’nın gelini, TKİ emeklisi Kemal Çevik ve Hatun Çevik’in kızları, Vakıfbank Müdürü Hüseyin Çevik, öğretmenler Akif Dut, Nurten Dut ve Ümmühan Mutlu kardeşlerin küçük kardeşleri, Burak Can Cura, Deniz Cura, Hatice Sena Cura ve Beren Cura'nın anneleri Gülten Cura beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çarşamba günü öğlen namazından sonra Elbistan Ulu camiinde kılınacak cenaze namazının ardından gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi, elmalı sokak, No:8 Kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:                                                Burak Can Cura, 0543 558 56 07

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Anahtar Kelimeler:
Gülten Cura 37 Yaşında
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Murat 19 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun

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Niyazi CERİTLİ 18 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı

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Mehmet Eren 18 saat önce

Mevlam rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Adem Kancı 18 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Zeki Darendeli 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah amin

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DERVİŞ DOĞAN 17 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Abdullah YÜCE 17 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.

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HÜSEYİN ÖNAT 17 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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