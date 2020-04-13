banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gülsüm Ocak 81 yaşında,

Gülsüm Ocak 81 yaşında,
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Aslen Demircilik köyünden Devlet Hastanesinden Emekli Ali Ocak’ın hanımı;  Ali ve Döndü Tunç ailesinin kızı, Kahramanmaraş’ta Öğretmen Gülten’in Elbistan esnaflarından Aysel Demir’in, İzmir'de Ecz. Gönül Ocak, Samsun'da ikamet eden Emel Bülbül, Yurtdışında olan Döndü Terkivatan'ın ve Kazım Ocak’ın anneleri, Ali Kalkan Cengiz, Demir, Murat, Bülbül, Hacı, Terkivatan'ın kayınvalidesi Gülsüm  Ocak 12 Nisan 2020 Pazar tarihinde vefat etmiş olup 13 Nisan 2020 Pazartesi tarihinde Elbistan Gariplik Mezarlığına Defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar

0 542 713 07 63 kızı Aysel Demir

0 543 280 31 30 damadı Cengiz Demir

0505 761 30 27 kızı Gülten Kalkan


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yaşında81OcakGülsüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.