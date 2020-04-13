Gülsüm Ocak 81 yaşında,

Aslen Demircilik köyünden Devlet Hastanesinden Emekli Ali Ocak’ın hanımı; Ali ve Döndü Tunç ailesinin kızı, Kahramanmaraş’ta Öğretmen Gülten’in Elbistan esnaflarından Aysel Demir’in, İzmir'de Ecz. Gönül Ocak, Samsun'da ikamet eden Emel Bülbül, Yurtdışında olan Döndü Terkivatan'ın ve Kazım Ocak’ın anneleri, Ali Kalkan Cengiz, Demir, Murat, Bülbül, Hacı, Terkivatan'ın kayınvalidesi Gülsüm Ocak 12 Nisan 2020 Pazar tarihinde vefat etmiş olup 13 Nisan 2020 Pazartesi tarihinde Elbistan Gariplik Mezarlığına Defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar

0 542 713 07 63 kızı Aysel Demir

0 543 280 31 30 damadı Cengiz Demir

0505 761 30 27 kızı Gülten Kalkan