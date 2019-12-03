Gülsüm Kılınç 90 yaşında

Alemdar Mahallesi'nden, merhum Recep Kılınç'ın eşi, İbrahim, Ali ve Mehmet Kılınç'ın anneleri, Gülsüm Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Aralık Salı günü ikindi namazından sonra Hocazade Camii'nde cenaze namazı kılınarak, Hocazade Mezarlığı’na defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi Gümüşkent Sitesi, numara 3'te Safir 1 ve Safir 2 konutları civarında oğlu Mehmet Kılıç'ın evinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0 543 358 8146 oğlu Mehmet Kılınç
Taziye için telefon:
0 543 358 8146 oğlu Mehmet Kılınç