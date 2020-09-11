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Gülsüm Doğan 98 yaşında

Gülsüm Doğan 98 yaşında
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Alemdar mahallesinden Mehmet ve Şerife Demir ailesinin kızı, hastane personeli Mehmet Doğan, Ayşe Doğan, Yunus Doğan 'in anneleri ,Hatice Doğan'ın kayınvalidesi Gülsüm Doğan 11 Eylül Cuma günü vefat etmiştir . Cenazesi 12 Eylül 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Karahüyük mahallesine defnedilecektir.Taziye için telefon :0 541 202 22 97 torunu Harun Teneci

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