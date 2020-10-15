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Gülsüm Bolat 74 yaşında,

Gülsüm Bolat 74 yaşında,
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Alemdar mahallesinden merhum Ali Bolat'ın eşi, Fehmi, Elif, Nihat, Sevda, Fatih, Fethi ve Fatma kardeşlerin annesi, İsmet Toraman, Doğan Bostancı ve Fethi Nakipoğlu'nun kayınvalidesi Gülsüm Bolat vefat etmiştir. Cenazesi 16 Ekim 2020 Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Alemdar mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Elbistan Kızılcaoba mahallesi Kışla Caddesi, Altın Yufka karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 541 346 85 86 oğlu Fehmi Bolat  
0 543 957 59 27 oğlu Nihat Bolat


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Gülsüm Bolat 74 Yaşında
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