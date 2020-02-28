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Gülseren Alkaya 66 yaşında

Gülseren Alkaya 66 yaşında
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Çatova mahallesinden merhum Hasan Alkaya’nın eşi;  Kızılcaoba mahallesinden merhum Galo Alirızan’ın kızı; Hıdır, Akif , Alparslan, Mustafa, Kadir ve Eminen’in anneleri  esnafdan merhum Yaşar , merhum Süleyman ve Mustafa Şen’in ablaları Gülseren Alkaya vefat etmiştir.

Cenazesi  Cuma namazına müteakip Çatova caminde namazı kılınarak Çatova mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Çatova mahallesi kendi  hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

Oğlu Akif 0542 564 46 66

Oğlu Alparslan 0545 524 32 79

Kardeşi Mustafa 0543 514 25 00


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lokantacı kadir akdaş ankara 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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SEMİH SEZER İSTANBUL 2 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Mikail özgen 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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MUTTALİP TÜRK 57 dakika önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAGOLSUN MEKANİ CENNETİ AGLLA OLSUN

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MUTTALİP TÜRK 57 dakika önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAGOLSUN MEKANİ CENNETİ AGLLA OLSUN

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HÜSEYİN ÖNAT 54 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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