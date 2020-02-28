Gülseren Alkaya 66 yaşında

Çatova mahallesinden merhum Hasan Alkaya’nın eşi; Kızılcaoba mahallesinden merhum Galo Alirızan’ın kızı; Hıdır, Akif , Alparslan, Mustafa, Kadir ve Eminen’in anneleri esnafdan merhum Yaşar , merhum Süleyman ve Mustafa Şen’in ablaları Gülseren Alkaya vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazına müteakip Çatova caminde namazı kılınarak Çatova mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Çatova mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Oğlu Akif 0542 564 46 66
Oğlu Alparslan 0545 524 32 79
Kardeşi Mustafa 0543 514 25 00
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah