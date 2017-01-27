Gülşen Dal 58 yaşında

Merhum Tulumbacı İdris Bilir’in kızı, sanayi esnaflarından Alirıza Dal’ın eşi, sanayi esnaflarından Hasan Dal ve Erhan Dal’ın annesi, Hanifi Bilir’in yeğeni, çarşı esnaflarından H. Hüseyin, Sebati ve Memati Bilir’in kız kardeşi, Gülşen Dal, 26 Ocak 2017 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 27 Ocak 2017 Cuma namazından sonra Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Saraykent Mah. Kent Park AVM karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0542 686 85 62 Memati Bilir
ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN