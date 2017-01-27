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Gülşen Dal 58 yaşında

Merhum Tulumbacı İdris Bilir’in kızı,

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Gülşen Dal 58 yaşında

Merhum Tulumbacı İdris Bilir’in kızı, sanayi esnaflarından Alirıza Dal’ın eşi, sanayi esnaflarından Hasan Dal ve Erhan Dal’ın annesi, Hanifi Bilir’in yeğeni, çarşı esnaflarından H. Hüseyin, Sebati ve Memati Bilir’in kız kardeşi, Gülşen Dal, 26 Ocak 2017 Perşembe günü vefat etmiştir.

            Cenazesi 27 Ocak 2017 Cuma namazından sonra Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı Saraykent Mah. Kent Park AVM karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0542 686 85 62 Memati Bilir            

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Hüseyin KESER 8 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN

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ALİ GÖZÜKARA 9 saat önce

ALLAH cc MERHUMEYE RAHMET ETSİN.YAKINLARINA SABIRLAR VERSİN

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lokantacı kadir akdaş ankara 7 saat önce

merhum gülşen ablamıza yüce Allahtan rahmet dal ve bilir ailesine başsaglıgı ve sabılar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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Hacı Durdu CEHİZ 9 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Eminçifliklimuğla 8 saat önce

Allah rahmet eykesin sebati veyakınlarının başısağolsun

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Ölker Ailesi 7 saat önce

Allah rahmet eylesin. Rabbim mekanını Cennet eylesin inşAAllah.

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esnaf 7 saat önce

mekanın cennet olsun tam bir osmanlı kadınıydın Allah senden razı olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 7 saat önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMENİN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EŞ -DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.MEKANI CENNET OLSUN

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