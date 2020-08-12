Ali ve Döndü Erdoğan ailesinin kızı Kemal Aytaç'ın eşi ; Enes, Erdal ,Serdal, Sefa, Kubilay, Ergün Aytaç Ümmühan Köker ve Sevcan Corukcu kardeşlerin anneleri , Adem Köker ve Sinan Corukcu bacanakların kayınvalideleri Gülşen Aytaç vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü İkindi namazına mütakiben Ketizmen caminde namazı kılınarak ketizmen mezarlığına defin edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba yeni camii yanı A 101 karşısı oğlu Serdal Aytaç'ın Evinde Okunmaktadır.
Taziye Tel:
0544 371 45 23 Oğlu Ergün
0541 846 84 23 Oğlu Erdal
0543 712 56 24 Oğlu Serdal
0552 582 46 07 Oğlu Kubilay
0544 627 75 84 Oğlu Sefa
Gülşen Aytaç 70 Yaşında
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:18
Ali ve Döndü Erdoğan ailesinin kızı Kemal Aytaç'ın eşi ; Enes, Erdal ,Serdal, Sefa, Kubilay, Ergün Aytaç Ümmühan Köker ve Sevcan Corukcu kardeşlerin anneleri , Adem Köker ve Sinan Corukcu bacanakların kayınvalideleri Gülşen Aytaç vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ergun ve aytaç ailesine başsağlığı diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim