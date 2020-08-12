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Gülşen Aytaç 70 Yaşında

Gülşen Aytaç 70 Yaşında
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 Ali ve Döndü Erdoğan ailesinin kızı Kemal Aytaç'ın eşi ; Enes, Erdal ,Serdal, Sefa, Kubilay, Ergün Aytaç Ümmühan Köker ve Sevcan Corukcu kardeşlerin anneleri , Adem Köker ve Sinan Corukcu bacanakların kayınvalideleri Gülşen Aytaç  vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü İkindi namazına mütakiben Ketizmen caminde namazı kılınarak ketizmen mezarlığına defin edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba yeni camii yanı A 101 karşısı oğlu Serdal Aytaç'ın Evinde Okunmaktadır.
Taziye Tel: 
0544 371 45 23 Oğlu Ergün
0541 846 84 23 Oğlu Erdal
0543 712 56 24 Oğlu Serdal
0552 582 46 07 Oğlu Kubilay 
 0544 627 75 84 Oğlu Sefa

 

 


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Gülşen Aytaç 70 Yaşında
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Ali Akarsu Istanbul 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Murat Ataoğlu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ergun ve aytaç ailesine başsağlığı diliyorum

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Sait anteplioglu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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