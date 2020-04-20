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Gülşah Şahin 24 yaşında

Gülşah Şahin 24 yaşında
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Büyük Yapalak Mahallesinden Hasan Şahin ve Muhammet Buğday’ın torunu, İbolar kabilesinden Kerim ve Rahime Şahin ailesinin kızı, Mansur, Ebru ve Mustafa Şahin’in kardeşi, Behiye, Şevki, Enver ve Neslihan Şahin ile Gülhan Samancı, Menekşe Yılmaz, Fadime Öz’ün yeğeni Gülşah Şahin dört yıldır mücadele ettiği beyin tümörü kanserine yenik düşerek 20 Nisan 2020 Pazartesi günü 24 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 21 Nisan Salı günü öğle namazına müteakip Büyük Yapalakta namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Büyük Yapalak Mahallesi’nde İncecik çıkışındaki kendi hanesinde okunacaktır.


Taziye için telefon: 0544 737 1625 babası Kerim Şahin


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