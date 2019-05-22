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Güllü Yıldız, 81 yaşında

Güllü Yıldız, 81 yaşında

Güllü Yıldız, 81 yaşında

Aslen Güvercinlik Mahallesi’nden merhum Temur Yıldız’ın eşi, Selçuk Yıldız, Şehribani, Suna, Gülbahar, Hatice, merhum Ayşe, Nigar, Gülay, Fadime, Meliha, Elmas, Asiye ve Elif kardeşlerin annesi, Fevzi Karaduman, Abidin Kısa, merhum Durdu Söyler, Halıt Geçici, Erdal Ün, Hasan Ceren, Şaban Tanrıverdi, Mustafa Dönmez, Yıldırım Biçici ve Hacı Durdu Genç bacanakların kayınvalidesi Güllü Yıldız 81 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Güvercinlik Mahallesi’nde kılınacaktır. Cenaze, mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Güvercinlik Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar: 

0543 511 0082 oğlu Selçuk Yıldız

0541 522 3370 torunu Mahmut Söyler

 

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