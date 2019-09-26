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Güllü Topak 65 yaşında

Güllü Topak 65 yaşında

Güllü Topak 65 yaşında
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İğde Mahallesi’nden Ahmet ve Ayşe Kodaz ailesin kızı, İhsan Topak’ın eşi, Hacı, Ali, Hatice, Şükriye, Döne ve Alev kardeşlerin annesi Güllü Topak vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip İğde Merkez Cami’inde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 
0542 430 4546 oğlu Hacı


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