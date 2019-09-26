İğde Mahallesi’nden Ahmet ve Ayşe Kodaz ailesin kızı, İhsan Topak’ın eşi, Hacı, Ali, Hatice, Şükriye, Döne ve Alev kardeşlerin annesi Güllü Topak vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip İğde Merkez Cami’inde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
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Güllü Topak 65 yaşında
Güllü Topak 65 yaşında
26 Eylül 2019 Perşembe 12:38
İğde Mahallesi’nden Ahmet ve Ayşe Kodaz ailesin kızı, İhsan Topak’ın eşi, Hacı, Ali, Hatice, Şükriye, Döne ve Alev kardeşlerin annesi Güllü Topak vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip İğde Merkez Cami’inde cenaze namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.