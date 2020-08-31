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Güllü Özcan 76 yaşında

Güllü Özcan 76 yaşında
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Güblüce mahallesinden merhum Mehmet ve Fadime Özdemir’in kızı; Şevket Özcan’ın eşi, Hacı Ali, Şaban, Hatice, Hürü, Nazlı, Remziye kardeşlerin kardeşi Sıtkı, Bedir, Mehmet, Abdullah, Yusuf, Emine ve Saniye Özcan kardeşlerin annesi Ömer Meydanaçar, Fahriye Boynueğri bacanakların kayınvalidesi Güllü Özcan vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ağustos 2020 Pazartesi öğle namazına müteakip Güblüce mahallesinde Güblüce camiinde cenaze namazı kılınarak Güblüce mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için Telefonlar:
Sıtkı Özcan        0542 393 20 41
Bedir Özcan       0542 644 77 81
Mehmet Özcan   0535 739 65 18
Abdullah Özcan  0505 294 85 74
Yusuf Özcan       0543 424 15 37


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Güllü Özcan 76 Yaşında
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Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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esma 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKKANIN CENNET OLSUN HALAMM

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Hacı ahmet gürünlüoğlu 3 saat önce

Allah.rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun

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Yılmaz kalkan. 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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