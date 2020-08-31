Güblüce mahallesinden merhum Mehmet ve Fadime Özdemir’in kızı; Şevket Özcan’ın eşi, Hacı Ali, Şaban, Hatice, Hürü, Nazlı, Remziye kardeşlerin kardeşi Sıtkı, Bedir, Mehmet, Abdullah, Yusuf, Emine ve Saniye Özcan kardeşlerin annesi Ömer Meydanaçar, Fahriye Boynueğri bacanakların kayınvalidesi Güllü Özcan vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ağustos 2020 Pazartesi öğle namazına müteakip Güblüce mahallesinde Güblüce camiinde cenaze namazı kılınarak Güblüce mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için Telefonlar:
Sıtkı Özcan 0542 393 20 41
Bedir Özcan 0542 644 77 81
Mehmet Özcan 0535 739 65 18
Abdullah Özcan 0505 294 85 74
Yusuf Özcan 0543 424 15 37
Güllü Özcan 76 yaşında
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:24
Güblüce mahallesinden merhum Mehmet ve Fadime Özdemir’in kızı; Şevket Özcan’ın eşi, Hacı Ali, Şaban, Hatice, Hürü, Nazlı, Remziye kardeşlerin kardeşi Sıtkı, Bedir, Mehmet, Abdullah, Yusuf, Emine ve Saniye Özcan kardeşlerin annesi Ömer Meydanaçar, Fahriye Boynueğri bacanakların kayınvalidesi Güllü Özcan vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ağustos 2020 Pazartesi öğle namazına müteakip Güblüce mahallesinde Güblüce camiinde cenaze namazı kılınarak Güblüce mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKKANIN CENNET OLSUN HALAMM
Allah.rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun