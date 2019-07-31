Güllü Ekici 83 yaşında

Aslen Darende Yenice mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden merhum Muhittin Ekici’nin Eşi Halil, Mahmut, Hulusi, Zafer ve Yunus Ekici kardeşlerin anneleri Güllü Ekici vefat etmiştir
Cenazesi bugün ilkindi namazına müteakip Yenice Camiinde kılınarak Hocazade Mezarlığına defin olacaktır Kuran-ı Kerimi Yenice Cami yanında kendi hanesinde okunacaktır
Taziye tel: oğulları Halil Ekici 0541 276 6641
Mahmut Ekici 0537 418 3371
Hulusi Ekici 0 542 593 8987
Zafer ekici 0538 822 6919
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun