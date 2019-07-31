banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güllü Ekici 83 yaşında

Güllü Ekici 83 yaşında

Güllü Ekici 83 yaşında
banner145
banner143
 

Aslen Darende Yenice mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden merhum Muhittin Ekici’nin Eşi Halil, Mahmut, Hulusi, Zafer ve Yunus Ekici kardeşlerin anneleri Güllü Ekici vefat etmiştir

Cenazesi bugün ilkindi namazına müteakip Yenice Camiinde kılınarak Hocazade Mezarlığına defin olacaktır Kuran-ı Kerimi Yenice Cami yanında kendi hanesinde okunacaktır

Taziye tel: oğulları Halil Ekici 0541 276 6641

 Mahmut Ekici 0537 418 3371

 Hulusi Ekici 0 542 593 8987

Zafer ekici 0538 822 6919 

Yunus ekici 0538 557 6018


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adem kanci 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fikret Çiçek 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
TURAÇ ATİK 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN DEVRİ DAYİM TOPRAGI BOL IŞIKLAR İCİNDE UYUSUN EKİCİ AYİLESİNİN BAŞI SAGOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
fahri yılmaz 3 hafta önce

alah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakınlarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selahattin Bolat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin topragı bol mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet gündüz 3 hafta önce

Allah mekanını cennet eylesin bidi namedin torunu antalya rahmetli ibrahim gündüzün oglu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116