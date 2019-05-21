Gülkız Çoban 83 yaşında

Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden Yusuf Çoban’ın eşi, Dursun Çoban, Döndü Potuk, Zöhre Akkuş, Elif Alkaya, Gülperi Aslan ve Servet Gül kardeşlerin anneleri, Duran Gül, Celal Potuk, Sadettin Akkuş, Mehmet Aslan, merhum İsmail Alkaya bacanakların kayınvalidesi, Yavuz Çoban, Mehmet Çoban, Yusuf Çoban, Semra Alpay’ın neneleri Gülkız Çoban, vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Mayıs 2019 Salı günü Karaelbistan’da defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi’nde merkez ilkokulu karşısındaki kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0535 738 7914 torunu Mehmet Çoban