Gülkız Boynueğri 68 yaşında

Güblüce mahallesi Boynueğriler kabilesinden TKİ’den emekli Adnan Boynueğri’nin eşi, Mahmut ve Mukaddes kardeşlerin annesi, Ömer, Mevlüt, Mustafa, Niğmet ve İbrahim Yevgi, Hatice Ketizmen kardeşlerin ablası, Gülkız Boynueğri; 07 Mart 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi aynı gün Pınarbaşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Cezaevi kuzey karşısı Taşoluk sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Mahmut; 0 532 566 01 52,
Kardeşi Niğmet; 0 536 485 27 90,
Kardeşi İbrahim; 0 542 286 61 88,
Oğlu Fennur; 0 541 632 75 64,
Oğlu Sefa; 0 535 622 14 04.