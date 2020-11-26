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Gülistan Efe 90 yaşında

Gülistan Efe 90 yaşında
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Ortaören mahallesinden merhum Ali Aydoğan (Hatın Ali) ve merhume Fatma Aydoğan’ın kızı, merhum Durdu Mehmet Efe (Kertmen Durdu) eşi, Remzi, Zahide, merhum Ali İhsan, merhum Kıralı , merhum Gönül, Bünyamin, Mustafa, Doğan, Sevim, Sevda, Efe kardeşlerin annesi , Süleyman Kartal ve Eczacı Muhsin Ün bacanakların kayınvalidesi , Gülistan Efe vefat etmiştir.  Cenazesi bugün  öğle  namazına müteakip Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Oğlu Mustafa: 0536 675 64 46

Oğlu Doğan:    0542 736 17 74

Torunu Hakan: 0541 442 00 58


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Gülistan Efe 90 Yaşında
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Adem Güneş bursa 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hamza ve gönülTopsakal 8 saat önce

Merhum gülistan ablaya Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına ve torunlarına kardeşlerimiz doğan efe derya efe nezdinde baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 8 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Yılmaz kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mustafa Köker Anamur 6 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olur inşAllah,Doğan kardeşim nezdinde tüm sevenlerinin başısağolsun.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 6 saat önce

Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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