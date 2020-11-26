Gülistan Efe 90 yaşında

Ortaören mahallesinden merhum Ali Aydoğan (Hatın Ali) ve merhume Fatma Aydoğan’ın kızı, merhum Durdu Mehmet Efe (Kertmen Durdu) eşi, Remzi, Zahide, merhum Ali İhsan, merhum Kıralı , merhum Gönül, Bünyamin, Mustafa, Doğan, Sevim, Sevda, Efe kardeşlerin annesi , Süleyman Kartal ve Eczacı Muhsin Ün bacanakların kayınvalidesi , Gülistan Efe vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Oğlu Mustafa: 0536 675 64 46
Oğlu Doğan: 0542 736 17 74
Torunu Hakan: 0541 442 00 58
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah