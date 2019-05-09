Gülfidan Kayabaşı 90 yaşında
İğde mahallesinden merhum Durmuş Ali Kayabaşı’nın eşi, eski belediye başkanı Cuma Kayabaşı, Cebrail, Mikail, İsrafil, Mehmet Durdu, Suzan, Semagül kardeşlerin annesi, Durdu Mehmet Akan, Mıstık Akan , Cuma Akan ve Hacı Mehmet Akan'ın Kız Kardeşi
Gülfidan Kayabaşı vefat etmiştir.
Cenazesi 09.05.2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip, İğde mahallesinde kılınarak İğde mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 543 398 88 96 oğlu Cuma
0 541 341 20 45 oğlu Mikail
0 542 686 38 51 oğlu Cebrail,
0 535 684 09 65 oğlu İsrafil.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah