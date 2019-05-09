banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gülfidan Kayabaşı 90 yaşında

Gülfidan Kayabaşı 90 yaşında

Gülfidan Kayabaşı 90 yaşında
 

Gülfidan Kayabaşı 90 yaşında

İğde mahallesinden merhum Durmuş Ali Kayabaşı’nın eşi, eski belediye başkanı Cuma Kayabaşı, Cebrail, Mikail, İsrafil, Mehmet Durdu, Suzan, Semagül kardeşlerin annesi, Durdu Mehmet Akan, Mıstık Akan , Cuma Akan ve Hacı Mehmet Akan'ın Kız Kardeşi

Gülfidan Kayabaşı vefat etmiştir.

Cenazesi 09.05.2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip, İğde mahallesinde kılınarak İğde mahalle mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 543 398 88 96 oğlu Cuma 

0 541 341 20 45 oğlu Mikail

0 542 686 38 51 oğlu Cebrail,

0 535 684 09 65 oğlu İsrafil.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yılmaz Kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Gülfidan Teyzeme Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selçuk güneri 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MUSTAFA BAL 2 hafta önce

Kıymetli büyüğümüz Aile dostumuz gülfidan teyzenin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım merhuma cenab_ı haktan rahmet ve mağfiret başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yasin 2 hafta önce

Mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sabit Yinanç 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119