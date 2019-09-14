Karahüyük mahallesinden Merhum Durdu Mehmet Yalçın'ın eşi İsmail ve Yusuf Yalçın, Halise, Adile, Hasibe, Zübeyde kardeşlerin anneleri Güley Yalçın vefat etmiştir. Cenazesi 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Karahüyük mahallesinde defnedilmiştir.Kur’an_ı Kerim’i ve taziyesi Battalgazi Camii altındaki taziye evinde okunmaktadır.
Güley Yalçın 96 yaşında,
Güley Yalçın 96 yaşında,
14 Eylül 2019 Cumartesi 17:20
Karahüyük mahallesinden Merhum Durdu Mehmet Yalçın'ın eşi İsmail ve Yusuf Yalçın, Halise, Adile, Hasibe, Zübeyde kardeşlerin anneleri Güley Yalçın vefat etmiştir. Cenazesi 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Karahüyük mahallesinde defnedilmiştir.Kur’an_ı Kerim’i ve taziyesi Battalgazi Camii altındaki taziye evinde okunmaktadır.
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