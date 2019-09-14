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Güley Yalçın 96 yaşında,

Güley Yalçın 96 yaşında,

Güley Yalçın 96 yaşında,
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Karahüyük mahallesinden Merhum Durdu Mehmet Yalçın'ın eşi İsmail ve Yusuf Yalçın,  Halise, Adile, Hasibe,  Zübeyde  kardeşlerin  anneleri Güley Yalçın vefat etmiştir.  Cenazesi 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Karahüyük mahallesinde defnedilmiştir.Kur’an_ı Kerim’i ve taziyesi Battalgazi Camii altındaki taziye evinde okunmaktadır.


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