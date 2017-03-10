İncecik Mahallesinde merhum Hacı Aslan Türk’ün eşi, merhum Bayram Demirci'nin kız kardeşi, merhum Ali Ekber, emekli öğretmen Mehmet Türk, Ömer, Adnan, Süleyman, Hasan, Aslan ve Medine Yılmaz kardeşlerin annesi, Kerbi Yılmaz’ın kayınvalidesi, Kenan Türk’ün teyzesi, Büyükşehir Elbistan İlçe Kodinatörü Ali Mazhar Türk’ün amcasının hanımı Güley Türk vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Mart 2017 Cumartesi günü öğle namazını müteakip İncecik Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kızılcaoba Mahallesi Cengizler Sokak No:17’de Mehmet Türk’ün evinde okunacaktır.
Taziye için: oğlu Mehmet Türk 0 505 246 37 84.Oğlu Aslan Türk 0 544 661 22 89