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Güley Manap 72 Yaşında

Güley Manap 72 Yaşında
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Gücük mahallesinden Mustafa Manap’ın eşi Mehmet, İbrahim, Zahide, Elif, Hatice ve Fatma kardeşlerinin anneleri, Kazım Yeşil, Hüseyin Ölmez, Yılmaz Karakuş, Cengiz Kepti’ nin kayınvalideleri, Gücük mahallesinden merhum İbrahim ve merhume Mircey’ in kızı, Mehmet, Tacım, Hüseyin, Hasan, Zöhre, Döne ve Selver kardeşlerin ablaları Güley Manap 25 Kasım 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir. 

Cenazesi 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 10:30’da Elbistan Cem evinden alınarak Gücük Mahallesine defnedilecektir.

Taziye Telefonu: 0536 2478408 Kazım Yeşil

 

 


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Güley Manap 72 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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