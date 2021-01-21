Büyükyapalak mahallesinden merhum Mulla Bölükbaşı’nın eşi, Osman, Cihangir, Fahrettin, Bahri, Yavuz Selim ve Fatih Bölükbaşı kardeşlerin anneleri Gülendam Bölükbaşı vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak Cuma namazına müteakip Büyükyapalak mahallesinde defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 544 212 95 55 oğlu Osman,
0 541 950 46 66 oğlu Cihangir,
0 545 267 48 88 oğlu Fahrettin
Gülendam Bölükbaşı 79 yaşında
21 Ocak 2021 Perşembe 16:24
Büyükyapalak mahallesinden merhum Mulla Bölükbaşı’nın eşi, Osman, Cihangir, Fahrettin, Bahri, Yavuz Selim ve Fatih Bölükbaşı kardeşlerin anneleri Gülendam Bölükbaşı vefat etmiştir.