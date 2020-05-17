Gülcihan Koca 64 yaşında

Kazım Koca’nın eşi, büfe işletmecisi Ali, Hasan ve Hüseyin Koca kardeşlerin annesi, Necip Çınkı, Muhammet Demirci ve Sedat Demirkapı bacanakların kayınvalidesi, Nurettin ve Ahmet Kebeli kardeşlerin ablası Gülcihan Koca vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Mayıs Pazartesi günü Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi eski değirmen yanındaki kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0544 775 0545 oğlu Ali
0544 875 8504 oğlu Hasan
0545 692 2424 oğlu Hüseyin.