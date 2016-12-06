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Gönül Türkmen 42 yaşında

Aslen Esence Mahallesinden olup İstanbul’da ikamet eden Havusoğlulları kabilesinden Ökkaş Türkmen’in kızı,

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Gönül Türkmen 42 yaşında

Aslen Esence Mahallesinden olup İstanbul’da ikamet eden Havusoğlulları kabilesinden Ökkaş Türkmen’in kızı, İzzet, Nazmi, Ejder, İhsan, Hasan, Fethi, Esme ve Gülüş Türkmen’in kardeşleri, Gönül Türkmen, muzdarip olduğu Kanser hastalığına yenik düşerek İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Esence Mahallesi Gül Sokak No:2’de okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 532 277 39 56 kardeşi Hasan Türkmen.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

MERHUME GÖNÜL TÜRKMEN HANIMA CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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FATMA GÜL 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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