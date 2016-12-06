Gönül Türkmen 42 yaşında

Aslen Esence Mahallesinden olup İstanbul’da ikamet eden Havusoğlulları kabilesinden Ökkaş Türkmen’in kızı, İzzet, Nazmi, Ejder, İhsan, Hasan, Fethi, Esme ve Gülüş Türkmen’in kardeşleri, Gönül Türkmen, muzdarip olduğu Kanser hastalığına yenik düşerek İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Esence Mahallesi Gül Sokak No:2’de okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 532 277 39 56 kardeşi Hasan Türkmen.