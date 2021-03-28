Gönül Türk 56 yaşında
Söğütlü mahallesinde n Ökkeş Türk'ün eşi, Cüneyt ve Mehmet kardeşlerin annesi, İğde mahallesinde beş İsmail'in kızı, Mustafa, Hacı, Mehmet, Rüstem, Yakup, Hasan, Yusuf ve Ali Pamuk, Mihrinur Ömeroğlu ve Emine Coşkun kardeşlerin kız kardeşi, Gönül Türk vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Mart 2021 İğde mahallesinde merkez camiinden öğle namazından sonra İğde mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi ve Kur'an-ı İğde mahallesinde okuncaktır
irtibat. 0546 528 63 98 oğlu Cüneyt
0541 336 03 46 Abdurrahman Pamuk
0541 336 03 48 abisi Mustafa Pamuk