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Gönül Türk 56 yaşında

Gönül Türk 56 yaşında
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Gönül Türk 56 yaşında 

Söğütlü mahallesinde n Ökkeş Türk'ün eşi, Cüneyt ve Mehmet kardeşlerin annesi, İğde mahallesinde beş İsmail'in kızı, Mustafa, Hacı, Mehmet, Rüstem, Yakup, Hasan, Yusuf ve Ali Pamuk, Mihrinur Ömeroğlu ve Emine Coşkun kardeşlerin kız kardeşi, Gönül Türk vefat etmiştir. 

Cenazesi 29 Mart 2021 İğde mahallesinde merkez camiinden öğle namazından sonra İğde mezarlığına defnedilecektir. 

Taziyesi ve Kur'an-ı İğde mahallesinde okuncaktır

irtibat. 0546 528 63 98 oğlu Cüneyt

0541 336 03 46 Abdurrahman Pamuk

0541 336 03 48 abisi Mustafa Pamuk

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