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Gazi Kuddusi Çoban 49 yaşında

Gazi Kuddusi Çoban 49 yaşında
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Gazi Kuddusi Çoban 49 yaşında,

Elbistan esnaflarından Berber Mustafa Topal'ın damadı, Mehmet, Rabia, Hilal ve Ali kardeşlerin babası, Ahmet Eken'in kayınbabası, Vasıf Polat, Fatih Osmanoğlu, Selahattin Alkaya, Hasan Aydemir, Ömer Kırca ve Cengiz Görgülü'nün bacanağı, Afşin ilçesinden olup Elbistan'da ikamet eden muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşen Gazi Kuddusi Çoban vefat etmiştir.

 Cenazesi 18 Temmuz 2021 pazar günü öğle namazından sonra Afşin Asri mezarlığında cenaze namazı kılınarak Afşin Asri mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 544 910 62 43 kaynı Sefa Topal

0 545 765 77 32 oğlu Mehmet Çoban

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