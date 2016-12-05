Gazi Dağlıoğlu 70 yaşında

Karaelbistan mahallesinden merhum Durmuş ve merhume Fadime Dağlıoğlu ailesinin oğlu, merhum Durmuş ve merhume Elif Kurt ailesinin damadı, merhum Ali, merhume Hüsne, Yüksel, Hüseyin ve Mahtı Dağlıoğlu kardeşlerin kardeşi, Fadime, Bahattin, Ercan ve Fatiş Dağlıoğlu kardeşlerin babası, 112 Âcil çalışanı İsmet ve Elbistan Belediye personeli Âdil Dağlıoğ’nun amcası, Esnaftan Ali Öztürk ve Kadir Yalçın’ın dayısı, Durdu Ekici ve Nevzat Gökoğlan bacanakların kayınbabası, Millî Eğitim personeli Nakşi Kurt’un eniştesi, AEL’den emekli Ahmet Tekin, Belediyeden emekli Hanifi Gökoğlan, Ramazan Yıldız, Zeki Çakmak ve Bekir Gül bacanakların bacanağı, Gazi Dağlıoğlu; 05/12/2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Karaelbistan’da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Ercan; 0 546 210 03 11,

Oğlu Bahattin; 0 551 102 52 82.