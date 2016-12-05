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Gazi Dağlıoğlu 70 yaşında

Karaelbistan mahallesinden merhum Durmuş ve merhume Fadime Dağlıoğlu ailesinin oğlu

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Gazi Dağlıoğlu 70 yaşında

Karaelbistan mahallesinden merhum Durmuş ve merhume Fadime Dağlıoğlu ailesinin oğlu, merhum Durmuş ve merhume Elif Kurt ailesinin damadı, merhum Ali, merhume Hüsne, Yüksel, Hüseyin ve Mahtı Dağlıoğlu kardeşlerin kardeşi, Fadime, Bahattin, Ercan ve Fatiş Dağlıoğlu kardeşlerin babası, 112 Âcil çalışanı İsmet ve Elbistan Belediye personeli Âdil Dağlıoğ’nun amcası, Esnaftan Ali Öztürk ve Kadir Yalçın’ın dayısı, Durdu Ekici ve Nevzat Gökoğlan bacanakların kayınbabası, Millî Eğitim personeli Nakşi Kurt’un eniştesi, AEL’den emekli Ahmet Tekin, Belediyeden emekli Hanifi Gökoğlan, Ramazan Yıldız, Zeki Çakmak ve Bekir Gül bacanakların bacanağı, Gazi Dağlıoğlu; 05/12/2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Karaelbistan’da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Ercan; 0 546 210 03 11,

Oğlu Bahattin; 0 551 102 52 82.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

MERHUM GAZİ DAĞLIOĞLUNA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM .MEKANI CENNET OLSUN.

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mehmet ali şahin 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin ruhusat mekanı cennet olsun

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ÖMER ARPACI 2 hafta önce

O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.Dağlıoğlu Ailesinin Mevlam sabrını artırsın .Allah Rahmet eylesin.Ömer ARPACI Elbist.Dev.Hast.

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zeki durmaz 2 hafta önce

bahattin kardeşim başınız sağ olsun.

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Mustafa öztürk 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ani çok ani oldu Allah ailesine sabır versin

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Mustafa kurt sakarya akyazi 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin

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Ahmet sungur. Almanya 2 hafta önce

Kardeşim gaziye Allahtan rahmet diler mekanı cennet olsun tüm yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Sait anteplioglura 2 hafta önce

Rabbim rahmet eylesin

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