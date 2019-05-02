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Gazel Kısaca

Gazel Kısaca

Gazel Kısaca

Malatya Hanımın Çiftliği Mahallesinden Mehmet ve Fatma Kılıç’ın kızları, Resul, Ercan, Perihan ve Gülşen kardeşlerin kız kardeşi. Kuddusi ve Makbule Kısaca’nın gelini, Abdulhaluk, Sümmani ve Yunus Kaan Kısaca kardeşlerin yengesi, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Faruk Kısaca’nın eşi Elbistan Devlet Hastanesi personeli Gazel Kısaca vefat etmiştir.  Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Bektaş Veli Ortaokulu civarı Panorama Sitesinde okunmaktadır.

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melek kılınç 3 hafta önce

Gazel abla bizi yaktın.. Rabbim seni incitmesinn sen incitmeden kimseyi...unutamayız seni mekanın cennet olsun..

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Yılmaz Kalkan 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Hamdi olgun 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Gökhan baydemir 3 hafta önce

Allah kederli ailesine sabirlar versin basiniz sağolsun

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Harun Okur 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin inşAllah

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Bilal sönmez 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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sevda 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin ailesine bol bol sabirlar

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