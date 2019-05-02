Malatya Hanımın Çiftliği Mahallesinden Mehmet ve Fatma Kılıç’ın kızları, Resul, Ercan, Perihan ve Gülşen kardeşlerin kız kardeşi. Kuddusi ve Makbule Kısaca’nın gelini, Abdulhaluk, Sümmani ve Yunus Kaan Kısaca kardeşlerin yengesi, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Faruk Kısaca’nın eşi Elbistan Devlet Hastanesi personeli Gazel Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Bektaş Veli Ortaokulu civarı Panorama Sitesinde okunmaktadır.
Gazel Kısaca
Gazel Kısaca
02 Mayıs 2019 Perşembe 14:27
Malatya Hanımın Çiftliği Mahallesinden Mehmet ve Fatma Kılıç’ın kızları, Resul, Ercan, Perihan ve Gülşen kardeşlerin kız kardeşi. Kuddusi ve Makbule Kısaca’nın gelini, Abdulhaluk, Sümmani ve Yunus Kaan Kısaca kardeşlerin yengesi, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Faruk Kısaca’nın eşi Elbistan Devlet Hastanesi personeli Gazel Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Bektaş Veli Ortaokulu civarı Panorama Sitesinde okunmaktadır.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah kederli ailesine sabirlar versin basiniz sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin ailesine bol bol sabirlar
Gazel abla bizi yaktın.. Rabbim seni incitmesinn sen incitmeden kimseyi...unutamayız seni mekanın cennet olsun..