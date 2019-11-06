Gani Pişkin 72 yaşında,

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN
Kızılcaoba mahallesinden Pişkin'ler kabilesinden merhum Zülkifli ve Elif Pişkin ailesinin oğlu, Durdu Mehmet, Mehmet, Bekir, merhume Muhlise Yüce, Sevim Keleşoğlu, kardeşlerin kardeşi, merhum Ahmet Yüce, Merhum Celal Keleşoğlu'nun kayınbiraderi, merhum Sadık Eldeleklioğlu'nun damadı , Salih Eldeleklioğlu eniştesi merhum Ekmekçi Veysel-Fatma Kışlal'ın damadı, Mahmut Olgun, Lütfü Şener'in bacanakları, Hüseyin, Osman Kışlal'ın enişteleri, Gülser Pişkin ve merhume Şendil Pişkin' eşi Eray, Eczacı Erkan, Ersin, ve Onur Pişkin'in babaları Gani Pişkin vefat etmiştir.
Cenazesi 07.11.2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde Cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına Defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i ve Taziyesi Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi Bizim Market arkası Sağlık Apt.kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 542 345 90 21 oğlu Eray
0 542 317 92 89 oğlu Erkan
0 536 983 75 41 oğlu Ersin
0 506 288 94 17 oğlu Onur .