Galip Arslan 67 yaşında,

Yapraklı (Burtu) mahallesinden olup Esentepe mahallesinde oturan Bilal ve Fatma Arslan ailesinin oğlu, merhum Abdurrahman Arslan, merhum Durdu Köse ve Elmas Topak kardeşlerin kardeşi, Ayhan, Bilal ve Mustafa Arslan, Akibet Polat, Sadegül Kaya ve Hamide Gültekin kardeşlerin babası Galip Arslan 18 Eylül 2020 Cuma günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mah. Lale Sk. No.20 kendi hanesindedir.

Taziye için telefon :

0 533 945 22 42 oğlu Bilal

0 542 430 60 77 oğlu Ayhan

0 546 844 46 00 oğlu Mustafa