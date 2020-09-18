banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galip Arslan 67 yaşında,

Galip Arslan 67 yaşında,
banner17
banner43

Yapraklı (Burtu) mahallesinden olup Esentepe mahallesinde oturan Bilal ve Fatma Arslan ailesinin oğlu, merhum Abdurrahman Arslan,  merhum Durdu Köse ve Elmas Topak kardeşlerin kardeşi, Ayhan, Bilal ve Mustafa Arslan, Akibet Polat, Sadegül Kaya ve Hamide Gültekin kardeşlerin babası Galip Arslan 18 Eylül 2020 Cuma günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mah. Lale Sk. No.20 kendi hanesindedir.

Taziye için telefon :

0 533 945 22 42 oğlu Bilal

0 542 430 60 77 oğlu Ayhan

0 546 844 46 00 oğlu Mustafa

 

 

 

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Galip Arslan 67 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adem Kancı 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 7 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hikmet TÜRKMEN/ ANKARA 7 saat önce

Allah rahmet etsin sevenleri ve tüm yakınlarının başı sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muammer yildirim 7 saat önce

Allah.rahmet.eylesin.mekani.cennet.olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Etem Kul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 6 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsmail Güreşci 5 saat önce

Allah cc Rahmet etsin makamı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar