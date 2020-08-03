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Fırıncı Mustafa Çalışkan

Fırıncı Mustafa Çalışkan
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Pınarbaşı mahallesinden Zekeriya ve Dürüyen Çalışkan’ın oğlu; merhum Demirci Ede Muhammesin damadı Turgay Oktay, Tülay, Nuray ve Tuba kardeşlerin babaları merhume Aliye Çalışkanı’ın eşi, Fırıncı Mustafa Çalışkan vefat etmiştir.
Cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i  Batalgazi Mahallesi Paşakent Caddesi, Paşalık Cami Yanı Paşakent Konutları Apartmanı’nda Okunacaktır.

Yerel Manşetler
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Fırıncı Mustafa Çalışkan
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Etem Kul 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Mikail özgen 3 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Sait anteplioglu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız

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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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ADEM KANCI 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Vatandaş 3 gün önce

Nik dayi namıyla anılan bi mustafa amca vardi o mu yoksa

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ahmet kara 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun tüm yakınlarına başsağlığı dilerim

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