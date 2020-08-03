Fırıncı Mustafa Çalışkan
03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:42
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Nik dayi namıyla anılan bi mustafa amca vardi o mu yoksa
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun tüm yakınlarına başsağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim