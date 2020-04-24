

Firdevs Kocataş 29 yaşında

Göksun Kemalpaşa Mahallesinden merhum Veysel oğlu Fatih Koçataş'ın eşi, Karaelbistan mahallesinden Nedim ve Servet Alkan ailesinin kızı, SGK Personeli Ahmet Alkan'ın kız kardeşi, Menekşe ve İrem Kocataş kardeşlerin annesi, Firdevs Kocataş 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek tedavi görmekte olduğu Kahramanmaraş hastanesinde 24 Nisan 2020 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe mahallesi Yeşilova Camii karşısı Aşiyan Sokak'ta kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 541 344 93 99 eşi Fatih Kocataş

0 542 743 55 32 kaynı Alpaslan Kocataş