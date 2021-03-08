Taşburun Mahallesinden merhum Şıh Mehmet Nacar’ın eşi, Mustafa, Ramazan, Ökkeş ve Arif Nacar kardeşlerin anneleri, Eşref Kantarcı, Hacı Aytaç, Şerafettin Aytaç, Mustafa Günalmış ve Mehmet Bayazıt bacanakların kayınvalidesi, Fındık Nacar vefat etmiştir.
Cenazesi İkindi namazından sonra Taşburun Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Taşburun Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 532 497 25 80 Ökkeş Nacar,
0 532 255 03 35 Akif Nacar,
0 532 458 38 99 Mustafa Nacar