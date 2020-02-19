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Fikriye Kılınç

Fikriye Kılınç

Fikriye Kılınç
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 Merhum Ebubekir ve Elif Terkeş'in  kızı, Aşağı Ortaören Mahallesi'nden merhum Çapar Ahmedin gelini, Pınarbaşı Mahallesi Türkköyü mevkiinde ikamet eden Hafiz  Mehmet Kılınç'ın eşi, merhum Durmuşali Terkeş ve Ahmet Türkoğlu kardeşlerin ablası, merhume  Hatice Yeşilbaş ve Dudu Öztürk'ün kız kardeşi,  emekli öğretmen Yunus Kılınç ve İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ile şoför Abdulhak'ın yengesi Fikriye  Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Şubat Perşembe günü  öğle namazına müteakip Ulu Cami'inde namazı kılınarak Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Esentepe Mahallesi, Darende Caddesi müftülük ojmanında okunacaktır.

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