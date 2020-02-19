Merhum Ebubekir ve Elif Terkeş'in kızı, Aşağı Ortaören Mahallesi'nden merhum Çapar Ahmedin gelini, Pınarbaşı Mahallesi Türkköyü mevkiinde ikamet eden Hafiz Mehmet Kılınç'ın eşi, merhum Durmuşali Terkeş ve Ahmet Türkoğlu kardeşlerin ablası, merhume Hatice Yeşilbaş ve Dudu Öztürk'ün kız kardeşi, emekli öğretmen Yunus Kılınç ve İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ile şoför Abdulhak'ın yengesi Fikriye Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Şubat Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Cami'inde namazı kılınarak Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Esentepe Mahallesi, Darende Caddesi müftülük ojmanında okunacaktır.
Fikriye Kılınç
Fikriye Kılınç
19 Şubat 2020 Çarşamba 20:07
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