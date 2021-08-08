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Fikriye Davdav

Fikriye Davdav
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Fikriye Davdav

Kızılcaoba mahallesi Ömer Hocalar kabilesinden merhum Kemal ve Nazife Yüce ailesinin kızı, çarşı esnaflarından Nuri Davdav’ın eşi, sağlık memuru Mustafa Davdav, mali müşavir Mesut Davdav, çarşı esnaflarından Mete Davdav ve Mehtap Çakır kardeşlerin anneleri, merhum Hacı Bilal Yüce, Bekir Yüce, Fadime Doğan ve Şerife Salt kardeşlerin ablaları, Fikriye Davdav vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Ağustos Pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Kur’an-ı Kerim’i Millet Bahçesi karşısı Hyranus yanında bulunan Doğakent Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 275 19 30 oğlu Mustafa DAvdav,

0 544 675 19 30 oğlu Mesut Davdav,

0 544 366 03 88 oğlu Mete Davdav

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