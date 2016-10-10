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Fikri Şahin 69 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Mehmet-Emine Şahin ailesinin oğlu,

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Fikri Şahin 69 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Mehmet-Emine Şahin ailesinin oğlu, Mevlüt, Hasan, Döndü ve Meryem Şahin"in kardeşi, merhum Hacı Ahmet-Ayşe Vural ailesinin damadı, Osman, Cabil, Alaaddin, İbra ve Muhammed Vural"ın eniştesi, Şeker Fabrikası personeli Nedim, Mustafa, Cezaevi personeli Hüseyin, Yunus, Cebrail, Züleyha, Hacer ve Serap Şahin kardeşlerin babası, Ramazan Koldan, Hüsamettin Karakaş ve Ramazan Binboğa bacanakların kayınbabası, Fikri Şahin 10 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 545 280 52 18 yeğeni Emrullah, 0 542 613 86 56 oğlu Hüseyin, 0 544 933 54 84 oğlu Nedim.

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Mehmet ÖZDEMİR 3 ay önce

Allah rahmet eylesin. Basta Hüseyin abi olmak üzere tum ailesinin başı sağolsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUM FİKRİ ŞAHİN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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ÜNAL BİNBUGA 3 ay önce

FİKRİ DAYI CENABI ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLUR İNSALLAH TÜM SAHİN AİLESİNİN BASI SAGOLSUN/İSTANBUL/ÜNAL BİNBUGA

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Mehmet ÖZKAN /İst 3 ay önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların başı sağolsun.

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erkan ekici 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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mustafa diri 3 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı saolsun

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MEHMET GÖZÜTOK 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..

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Alaaddin KAYA İZMİR 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun.

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