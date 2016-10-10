Fikri Şahin 69 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Mehmet-Emine Şahin ailesinin oğlu, Mevlüt, Hasan, Döndü ve Meryem Şahin"in kardeşi, merhum Hacı Ahmet-Ayşe Vural ailesinin damadı, Osman, Cabil, Alaaddin, İbra ve Muhammed Vural"ın eniştesi, Şeker Fabrikası personeli Nedim, Mustafa, Cezaevi personeli Hüseyin, Yunus, Cebrail, Züleyha, Hacer ve Serap Şahin kardeşlerin babası, Ramazan Koldan, Hüsamettin Karakaş ve Ramazan Binboğa bacanakların kayınbabası, Fikri Şahin 10 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 545 280 52 18 yeğeni Emrullah, 0 542 613 86 56 oğlu Hüseyin, 0 544 933 54 84 oğlu Nedim.
Allah rahmet eylesin. Basta Hüseyin abi olmak üzere tum ailesinin başı sağolsun