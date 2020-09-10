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Fidan Elmas 76 yaşında

Fidan Elmas 76 yaşında
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Geçit Mahallesinden Hasan ve Döndü kızı merhum Ali Elmas'ın eşi, Gülsüm, İstanbul'da gümrük muhafaza memuru Ramazan, Emine ve emekli jandarma astsubay Halil İbrahim Elmas'ın anneleri Fidan Elmas vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Geçit Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir. Taziye için telefonlar:
0 505 293 28 68 oğlu Ramazan,
0 505 222 89 75 oğlu Halil İbrahim.


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Fidan Elmas 76 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 40 dakika önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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ADEM KANCI 34 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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