Geçit Mahallesinden Hasan ve Döndü kızı merhum Ali Elmas'ın eşi, Gülsüm, İstanbul'da gümrük muhafaza memuru Ramazan, Emine ve emekli jandarma astsubay Halil İbrahim Elmas'ın anneleri Fidan Elmas vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Geçit Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir. Taziye için telefonlar:
0 505 293 28 68 oğlu Ramazan,
0 505 222 89 75 oğlu Halil İbrahim.
Fidan Elmas 76 yaşında
10 Eylül 2020 Perşembe 15:39
Geçit Mahallesinden Hasan ve Döndü kızı merhum Ali Elmas'ın eşi, Gülsüm, İstanbul'da gümrük muhafaza memuru Ramazan, Emine ve emekli jandarma astsubay Halil İbrahim Elmas'ın anneleri Fidan Elmas vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun