Fevzi Önat 77 yaşında

Cuma ve Selver Önat'ın oğlu; Kemal, Yusuf, Cemil, Ümmügülsüm ve Cengiz kardeşlerin kardeşi, İğde Şehit Er Ali Beyaz İlköğretim okul personeli Cuma , Polis memuru Latif , Türkçe öğretmeni Yakup, Nejmettin, Bahittin Önat ve Mercan Aslan’ın babaları, Elbistan Belediye meclis üyesi Bedri Cengizlerin dayısı, Fevzi Önat vefat etmiştir. Cenazesi 1 Ekim 2020 Perşembe ikindi namazına müteakiben İğde merkez caminden kaldırılarak, İğde merkez mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Telefonları :
Oğlu Cuma Önat 05416077926
Latif Önat 0507 4920053
Yakup Önat 05534543375