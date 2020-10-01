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Fevzi Önat 77 yaşında

Fevzi Önat 77 yaşında
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Cuma ve Selver Önat'ın oğlu;  Kemal, Yusuf, Cemil, Ümmügülsüm ve Cengiz kardeşlerin  kardeşi, İğde Şehit Er Ali Beyaz İlköğretim okul personeli Cuma , Polis memuru Latif , Türkçe öğretmeni Yakup, Nejmettin, Bahittin Önat ve Mercan Aslan’ın babaları, Elbistan Belediye meclis üyesi Bedri Cengizlerin dayısı, Fevzi Önat vefat etmiştir.  Cenazesi 1 Ekim 2020 Perşembe ikindi namazına müteakiben İğde merkez caminden kaldırılarak, İğde merkez mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Telefonları :

Oğlu Cuma Önat 05416077926

Latif Önat 0507 4920053

Yakup Önat 05534543375


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