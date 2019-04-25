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Fevzi Ölker 64 yaşında

Fevzi Ölker 64 yaşında

Fevzi Ölker 64 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi’nden bedirler kabilesinden merhum Ali ve Döndü Ölker ailesinin oğlu, Yıldız Ölker’in eşi, merhum Yahya, Zekeriya Ölker kardeşlerin abisi, Eyüp, Süleyman, Yunus ve Yusuf kardeşlerin babası, Muzaffer, Feridun, Yaşar ve Süleyman bacanakların kayınbiraderi, Mehmet, Hacı Battal Ölker kardeşlerinin yeğeni, Fahri, Davut, Hüseyin, Cengiz, Cuma, İsmail Ölker’in amcaoğlu Fevzi Ölker vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakiben Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar:

0 505 386 89 35 kardeşi Zekeriya,

0 544 931 28 33 oğlu Eyüp.

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yılmaz Kalkan 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Çetin Saykın Almanya 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Alaaddin kays izmir 4 hafta önce

Merhuma Allahdan rahmet aylesine bassağlığı diliyorum mekanı cennet olsun

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Şaban Gözükara 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun rabbim ailesine sabır ihsan eylesin inşAllah Başınız sağolsun

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Mehmet kaba 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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yunus elmas 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cok degerli fevzi abime

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HÜSEYİN KELİR 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.yakınlarının başı sağolsun.

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