Fevzi Ölker 64 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi’nden bedirler kabilesinden merhum Ali ve Döndü Ölker ailesinin oğlu, Yıldız Ölker’in eşi, merhum Yahya, Zekeriya Ölker kardeşlerin abisi, Eyüp, Süleyman, Yunus ve Yusuf kardeşlerin babası, Muzaffer, Feridun, Yaşar ve Süleyman bacanakların kayınbiraderi, Mehmet, Hacı Battal Ölker kardeşlerinin yeğeni, Fahri, Davut, Hüseyin, Cengiz, Cuma, İsmail Ölker’in amcaoğlu Fevzi Ölker vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakiben Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 505 386 89 35 kardeşi Zekeriya,
0 544 931 28 33 oğlu Eyüp.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.