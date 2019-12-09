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Fevzi Karaman 80 yaşında

Fevzi Karaman 80 yaşında

Fevzi Karaman 80 yaşında

Güneşli mahallesinden Gözlüklü Hocalar kabilesinden merhum Ali ve Şadiye Karaman ailesinin oğlu, Afşin-Büğet mahallesinden merhum Zeynel Abidin (Büğetli Abid Ağa) ve Hatice Şahin ailesinin damadı, Ali Rıza ve Turan Karaman ile Ferdane Yinanç ve merhum Lütfiye Dokuyucu kardeşlerin ağabeyi, Süreyya Karaman’ın eşi, itfaiye personeli Kemal, Tarım ve Orman Bakanlığı personeli Sait ve İlknur Karaman ile Şadiye Turan kardeşlerin babası, emlakçi Mustafa Turan’ın kayınbabası, eski esnaflardan elektrikçi Fevzi Karaman vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Memur Site yol kavşağı Güven Apartmanı’nda kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:
0543 690 4418 oğlu Kemal
0535 668 9546 oğlu Sait.


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