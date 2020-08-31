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Fevzi Beştepe 77 yaşında

Fevzi Beştepe 77 yaşında
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Karahüyük mahallesinden , merhum Muhsin Beştepe’ nin oğlu, şekerden emekli İbrahim ve Yusuf  Beştepe’nin abileri, Ahmet, İskender ve Ebubekir Beştepe’nin babaları Fevzi Beştepe vefat etmiştir. Taziyesi Esentepe mahallesi, Kavaklı Sok. No : 12  Kendi hanesindedir.
Taziye Telefonları :
İbrahim Beştepe  0544 445 03 94 
Ahmet Beştepe 0546 968 16 77 
İskender Beştepe 0507 560 60 30
Ebubekir Beştepe 0544 438 26 05


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oktay vural 5 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Sai t anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Hamdi olgun 4 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Önder Yildirim 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun basiniz sagolsun

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Cafer 3 saat önce

Allah gani gani rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesinin sevenlerinin başı sagolsun

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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D .Mehmet küçük 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin

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