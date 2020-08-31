Karahüyük mahallesinden , merhum Muhsin Beştepe’ nin oğlu, şekerden emekli İbrahim ve Yusuf Beştepe’nin abileri, Ahmet, İskender ve Ebubekir Beştepe’nin babaları Fevzi Beştepe vefat etmiştir. Taziyesi Esentepe mahallesi, Kavaklı Sok. No : 12 Kendi hanesindedir.
Taziye Telefonları :
İbrahim Beştepe 0544 445 03 94
Ahmet Beştepe 0546 968 16 77
İskender Beştepe 0507 560 60 30
Ebubekir Beştepe 0544 438 26 05
Fevzi Beştepe 77 yaşında
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:44
Karahüyük mahallesinden , merhum Muhsin Beştepe’ nin oğlu, şekerden emekli İbrahim ve Yusuf Beştepe’nin abileri, Ahmet, İskender ve Ebubekir Beştepe’nin babaları Fevzi Beştepe vefat etmiştir. Taziyesi Esentepe mahallesi, Kavaklı Sok. No : 12 Kendi hanesindedir.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun basiniz sagolsun
Allah gani gani rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesinin sevenlerinin başı sagolsun
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin
Allah rahmet eylesin