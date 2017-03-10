Fethiye Yektauşakları 75 yaşında

Merhum Hasan ve Hatice Yekreç’in kızı, merhum Hacı Yekta’nın eşi, sanayi esnaflarından Durmuş, Suat, Cihangir, Ahmet ve Gülser Yekta ve Güler Çolak’ın annesi, Sabri Yekta ve Recep Çolak bacanakların kayınvalidesi, Hatice Nohut ve Nihayet Elbozan’ın kız kardeşi, Fethiye Yektauşakları, vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Mart 2017 tarihinde Cuma namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı TOKİ C-1 Blokta okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 413 85 66 oğlu Durmuş,

0 532 621 81 94 oğlu Suat,

0 544 488 38 40 oğlu Cihangir,

0 533 768 37 69 oğlu Ahmet.