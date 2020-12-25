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Fethi Çelenk 76 yaşında

Fethi Çelenk 76 yaşında
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 Fethi Çelenk 76 yaşında, 
Kızılcaoba mahallesinden merhum Abdülkadir ve merhume Makbule Çelek ailesinin oğlu, merhum Mevlüt ve merhume Şadiye Değirmencioğlu ailesinin damadı, merhum Ali ve merhum Cahit Çelenk ile Leman Sarıca, merhume Perihan Ücük ve Münevver Saraç kardeşlerin kardeşi, AEL personeli Cumhur Çelenk, Bennur Yüce, Ayunur Aksoy, Şennur Özcan,Ahsen Bolat,Feryal Güner, Derda Selvi ve merhume Nuref Ketizmen'in babaları Fethi Çelenk vefat etmiştir.
Cenazesi 26.12.2020 Cumartesi günü İkindi namazına müteakip Gariplik Camii'nde kılınarak, Gariplik Mezarlığına defin edilecektir.
 Taziye İçin Telefonlar :
0 542 732 6723 Oğlu Cumhur Çelenk
0 542 810 1446 Damadı Mesut Yüce
0 506 394 2929 Kayını Necati Değirmencioğlu

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